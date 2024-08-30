喬丹在瑞士邊界小鎮Riehen的一場活動表示，德國和歐洲是瑞士工業的主要市場，如果那裏的成長疲軟，會自動地影響到瑞士工業界的需求。

喬丹將在九月底辭去行長職務，他在最後一次公開活動上說：「匯率並沒有讓情況獲得緩解，而是讓整個產業變得更加困難」。

瑞郎兌歐元匯率在八月初升到近十年新高，主要是因為股市大跌、對美國和全球經濟成長的擔憂，以及中東和烏克蘭緊張局勢，都迫使投資人轉向避險貨幣。

自六月以來，瑞郎兌美元也有所上漲，使得瑞士對美國的出口產品更加昂貴。

喬丹說，瑞士央行致力於物價穩定，及通膨率在0%至2%之間的目標，這也是央行最近一年多來實現的目標。

行長表示，央行對於通膨上升已做出了早期反應，有助於控制物價上漲，並讓央行得以在今年降息兩次。

他說，儘管干預貨幣市場也是一種選擇，但利率仍是央行主要的政策工具。

目前市場認為，瑞士央行在9月26日的會議降息25基點(1碼)的機率為70%。