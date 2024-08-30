郭智輝在「台日科技對話」中強調我政府推動半導體等「五大信賴產業」的企圖心，隨著AI應用商機發酵推升伺服器及半導體晶片需求，將為深化臺日經貿夥伴關係帶來機運。為協助我業者全球布局掌握商機，經濟部刻正規劃各項作為，協助有意前往日本投資廠商解決投資障礙，並發揮產業群聚效益。

應邀出席論壇的日本自民黨「半導體戰略推進議員聯盟」會長甘利明眾議員在論壇中強調經濟安全及確保關鍵物資供應的重要性。他指出，半導體是關鍵基礎設施最重要的零組件，也是全球最大的咽喉點(choke point)，控制半導體就能控制全世界。

為推動總統賴清德揭示的「健康台灣」國家願景，郭智輝利用訪日之行拜會再生醫療、外泌體及幹細胞領域的日本領導廠商，鼓勵生技業相關日商強化對台投資及技研合作。另外，推動「五大信賴產業」，郭智輝亦拜會日本半導體供應鏈大廠，鼓勵擴大在台投資，深化臺日半導體產業合作。

日本是我第3大貿易夥伴及外資與技術的主要來源之一，臺灣則是日本第4大貿易夥伴。2023年雙邊貿易總額為757.69億美元。同年1至12月，我對日本投資件數為45件，金額為2.14億美元；日本對我投資216件，金額為6.2億美元。