MSCI季度調整於今（30）日盤後生效，這次台股權重兩降一持平，台股今（30）日早盤一度漲逾140點，收盤漲勢收斂，最後一盤爆出1175億元成交量，上漲66.24點收22268.09點。台積電一度漲9元至952元，終場小漲1元收944元，尾盤撮合階段爆出39007張賣單。

台股MSCI全球新興市場指數權重由19.33％下調至19.01％；台股MSCI亞洲除日本指數權重由22.12％下調至21.94％； 台股MSCI全球市場指數權重維持1.98％不變。

台股29日收22201.85點，下跌168.81點或0.75%，總成交值3422.20億元。三大法人賣超244.30億，其中外資賣超241.43億，投信、自營商分別買超30.32億及賣超33.19億。

美股道瓊上漲243.63點或0.59%，收41,335.05點。S&P500下跌0.22點或0.00%，收5,591.96點。NASDAQ下跌39.60點或0.23%，收17,516.43點。費城半導體下跌30.31點或0.60%，收5,029.25點。