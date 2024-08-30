【LIVE直播】司法院正副院長及大法官提名 召集人蕭美琴出席記者會

總統賴清德依據憲法增修條文第5條規定，今公布提名張文貞女士為司法院大法官並為院長、姚立明為大法官並為副院長，及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡5位為大法官。其中，劉靜怡現任國立台灣大學國家發展研究所教授兼所長，美國芝加哥大學法學博士；翻出昔日報導資料，可發現她不吝「砲轟」時事，還曾質疑前總統蔡英文博士論文，認為不應放在國家圖書館「台灣博碩論文知識加值系統」。

針對蔡英文的論文案，劉靜怡過去在臉書指出，蔡英文論文為什麼放在台灣博碩士論文這個系統內呀？有點怪吧？這個系統不是專收台灣的學位論文嗎？總統這個學位不是台灣頒發的呀！當時就引發PTT網友貼文說，劉靜怡最新監督（雞蛋裡挑毛病）的項目是：蔡英文的論文電子檔。劉靜怡上次主打蔡論文紙質的問題，這次主打的是電子檔問題。不過，其實有關蔡英文倫敦政經學院（LSE）的博士學位議題，蔡政府已多次強調，校方包括官方網頁，都可以輕易地查詢到相關資訊。

除此，劉靜怡也曾在新冠疫情期間，質疑前衛福部長陳時中有關防疫「天網」所蒐集的資訊，為何是在蒐集後28天就要銷毀；她之前也因為民進黨政策會執行長王義川自曝「人流分析」的爭議，多次發文痛批對方「蠢到爆表的地步...」。

另外，劉靜怡也曾向台大醫院調閱前台北市長柯文哲任職期間進行無心跳者器捐摘取資料，遭到拒絕後提起行政訴訟，最後最高行政法院判決台大醫院應提供。

總統府則指出，劉靜怡長期在台灣大學及中研院從事憲法、資訊、科技及人工智慧法學之研究與教學，中外文論著均豐，法學專業深受肯定。她也曾多次參與憲法法庭重大釋憲案件，例如，擔任111年憲判字第13號判決健保資料庫案之鑑定人。劉靜怡目前也擔任人工智慧國際組織GPAI專家職務，從事跨領域研究與專業諮詢，學術研究成果有助人工智慧時代個人資料及隱私權之保護；專精新興科技法學，具前瞻思維及國際視野，且多次參與憲法法庭活動，對我國因應數位發展，維護民主憲政，保障基本人權，定能提供重要影響與貢獻。