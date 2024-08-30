司法院正副院長及其餘5名大法官名單今出爐。立院國民黨團痛批，這份名單令人失望透頂，無法接受，名單中多人廢死立場明顯，總統府在預告憲法法庭死刑違憲嗎？大法官已經不是「酬庸院」，更會變成是「打手院」，且立法院人事同意權相關的規範被大法官全數凍結，立法院要如何行使人事同意權？喊話賴清德出來面對。

本次提名對象司法院長張文貞、副院長姚立明、大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等。

國民黨團表示，對此名單，只有一句話：「失望透頂、無法接受」。這份名單更突顯「賴清德政府用人唯親，重點是自己人、聽話最重要」，更重要的是，總統府在預告憲法法庭死刑違憲嗎？總統府必須對外說清楚講明白。

國民黨團直言，總統府公告的新任大法官被提名人名單，這份名單裡張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人廢死立場明顯，廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員、劉靜怡主張黨產條例合憲、而姚立明不但是賴清德2024總統大選的競選總部的主委，政壇有名的政治變色龍，提名這樣的名單，是對司法院大法官這個職務最大的羞辱，更是要將大法官變成民進黨府院黨打手的居心，赤裸裸向世人宣告。

國民黨團痛批，未來憲法法庭將是民進黨中央的附隨組織，何其可悲？何其可惡，民進黨要這樣做賤司法嗎？大法官已經不是「酬庸院」，更會變成是「打手院」，國民黨團完全無法接受。

國民黨團也要在此提醒賴清德總統，上會期立法院通過的國會改革法案，相關重要條文幾乎都被現任大法官全數暫時處分，暫緩適用。當然包括人事同意權的部分，立法院9月份開始的的第2會期要如何行使人事權？更是充滿各種不確定性及爭議。

國民黨團放話，總統府在將新任大法官被提名人名單送至立法院前，更必須對國人及立法院說清楚講明白，立法院人事同意權相關的規範被大法官全數凍結，立法院要如何行使人事同意權？賴清德不要只會大搞政爭、打壓異己、分配權位，當前的憲政僵局，賴清德必須出來面對。