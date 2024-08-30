今年初才幫賴清德贏得總統選戰的姚立明，今（30日）被總統府提名為司法院副院長與大法官。既是學者也積極從政的「姚老師」，擁有多元豐富的經歷，曾加入新黨、倒扁紅衫軍、助柯文哲選上台北市長，最後讓賴攻上大位，如今將朝司法院副院長及大法官之路邁進。昔有「政治變色龍」之稱的姚立明，最後一哩的選擇顯然最重要，但能否如願，有待觀察。

姚立明現任財團法人國會觀察文教基金會董事長，德國畢勒佛大學法學博士，依總統府資料，姚在德國求學期間，專研憲法理論，曾在國立中山大學、中國文化大學教授與憲法相關的課程，長達20多年。長期關注臺灣民主發展，撰文剖析時政，對憲政體制、政黨政治及國會運作等有深刻且豐富的論述，可說是跨越不同黨派的政治意見領袖。

翻開姚立明背景也可見其多姿多彩的經歷。他在 1993 年加入新黨， 1995 年當選高雄縣立法委員。1997 年因與黨內意見不合而退出，1999 年卸任立委後淡出政壇。2006 年百萬人民倒扁運動期間，姚出任活動副總指揮，之後還與其他倒扁成員成立「紅黨」。

2008 年總統大選，姚轉而支持民進黨提名的謝長廷和蘇貞昌，政壇立場大幅轉變。2012 年總統大選，姚公開支持民進黨參選人蔡英文，並於選後出任「小英基金會」董事。

2014 年，姚在林錦昌的推薦下，加入柯文哲市長競選總部總幹事。選後，姚雖未進入柯市府，但其妻楊芳玲出任台北市政府法務局長。但2016 年，楊芳玲與柯文哲發生嫌隙，提出辭呈。自此，姚與柯分道揚鑣。2018 年，柯文哲競選連任，姚加入柯的對手、民進黨參選人姚文智團隊，擔任策略長，直指「柯文哲是個沒有價值觀的人」。

賴清德邀請姚立明加入總統競選團隊後，姚的過往政壇轉折與言論曾引起討論。賴清德當時表示，姚在競選期間發揮重要作用，能有效避免失分並得到更多支持，「能幫我打敗柯文哲」。姚立明則說，當初幫助柯文哲是受人介紹，但認識柯的真面目後就斷絕聯繫。反觀賴清德，是經過一段時間的交往後建立起支持關係。姚暗諷柯：「哪一天他始終如一，我反而會從夢中驚醒。」

姚立明數度進出政治舞台，但實際上都有相關連繫。「政治變色龍」為何被提名為司法院副院長？「某人信賴」當然是最重要關鍵，但要如何成為「全國信賴」的大法官與副院長？大家都在看。