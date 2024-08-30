一名女網友最近收到國中同學的紅色炸彈，她說學生時期和對方沒什麼交集，畢業後也沒聯絡，表示無法出席，沒想到對方竟說「紅包有到就好」，還問打算包多少，原PO說「1600，一點小心意」，結果被嫌少，讓她大傻眼。

女網友在Threads貼出手機對話截圖，國中同學突然私訊說要結婚了，想寄喜帖給她，原PO給了對方地址，並表示要工作可能沒辦法出席，沒想到對方竟說「沒關係，紅包有到就好」，接著問「妳要包多少？」原PO回「1600，一點小心意。」準新娘嫌氣「我還以為妳會包很大包，想說看妳投資賺那麼多錢。」

原PO發文表示，和這位國中同學讀書時期就沒什麼交集，畢業後也沒聯絡，對方竟然炸她，還直接問要包多少，「包1600會很小氣嗎？真的大傻眼。」

話題引發討論，網友紛紛留言給意見，「如果妳婚禮沒邀請她，她結婚根本不用去，也不用包」、「這種不知道稱不稱得上朋友的人，真的有需要包禮金嗎？平常沒在聯絡，以後應該也不會有交集。」