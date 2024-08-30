雲林縣政府為幫助青年財務自由，推出全台首創的「雲青理財學院」，邀知名YouTuber「關關」關韶文擔任首位講者，30日在縣府舉辦開學典禮，雲林縣長張麗善表示理財學院提供全方位理財教育，內容涵蓋理財知識、投資觀點、財務規畫等，希望幫助青年朋友作好財務管理，開創更美好的未來。

雲林縣政府為幫助青年財務自由，推出全台首創的「雲青理財學院」， 30日在縣府舉辦開學典禮，雲林縣長張麗善（見圖）表示希望幫助青年朋友作好財務管理，開創更美好的未來。（張朝欣攝）

張麗善表示，現在是半導體及AI獨領風潮的時代，資源多集中於半導體產業，非相關專業背景的青年如何提升財務素養，建立正確的理財觀念，學習並善用工具理財進行投資，成為至關重要的課題。雲林縣政府因此率先推出「雲青理財學院」，針對青年提供全面的理財教育。

張麗善說，近年來許多先進國家認知到理財教育的重要性，日本已重新制定課綱，在國高中的家政課與公民課加入理財教育，包括金融商品介紹、特徵、操作方式等。美國除將理財教育納45個州的中小學課綱，更要求公立高中將理財課程列入必修，幫助青年學子建立正確的理財觀念。

雲林縣勞動暨青年事務發展處處長張世忠提到，為讓青年朋友能夠在職場、家庭與生活中作出明智的財務決策，理財學院將邀多名資深財務專家及業界人士親自授課，內容深入淺出，從制定預算、存款策略，到長期投資、風險管理等，提供全面學習，讓青年朋友能夠將所學應用在生活中。

張世忠指出，現今投資風潮正熱，詐騙集團常冒用名人名義，成立投資群組廣發簡訊，或傳送飆股訊息，標榜穩賺不賠、高報酬零風險誘騙民眾上當，呼籲青年朋友建立正確的投資理財觀念，從事投資理財前務必提高警覺審慎判斷，避免成為冤大頭。