出席贛台會致詞的國民黨副主席夏立言表示，國民黨堅持「九二共識」、反對台獨立場不變，並強調兩岸民間互動交流不能停，越是緊張就越要交流。（吳泓勳攝）

第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會（贛台會）30日上午舉辦開幕式，大陸國台辦主任宋濤致詞時表示，希望台灣民眾尤其青年可以把握中部地區崛起戰略，積極到江西學習就業。與會的國民黨副主席夏立言說，國民黨堅持「九二共識」、反對台獨立場不變，當前台海情勢緊張，該堅持更顯得必要，並強調兩岸民間互動交流不能停、不能斷，越是緊張就越要交流。

據大會說明，此次參會人員約500人，其中台灣嘉賓約300人，包含工商團體、上市公司負責人等。本屆預計簽約台資項目34個，簽約合約金額130.14億元人民幣，涉及電子資訊、精密製造、新材料等產業。

宋濤表示，江西省政府高度重視對台工作，打造贛台會等高品質交流合作的平台，在承接台資重點項目落地，深化贛台融合發展等成效顯著，國台辦將一如既往支持贛台交流合作，希望台灣同胞特別是青年朋友，把握中部地區崛起戰略帶來的巨大機遇，踴躍的來江西學習生活，就業創業。

此外，中共三中全會7月召開後，發布《中共中央關於進一步全面深化改革，推進中國式現代化的決定》。宋濤表示其中提出300多項的務實可行的重大戰略舉措，將為台胞台企在大陸發展提供新的機遇。

宋濤也重申，台獨勢力鼓吹分裂謬論、破壞台海和平，對此絕不容忍，絕不姑息。但懲處措施針對的是極少數台獨頑固分子，絕非針對廣大台灣同胞。他更舉出數據，上半年兩岸人員往來較上年同期成長99.3％，其中台胞來大陸年增103％，顯示兩岸走親走近的意願不可阻擋。

夏立言致詞時表示，國民黨兩岸路線非常明確。從1993年「辜汪會談」以來，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，維繫台海和平穩定，促進兩岸交流合作的立場從沒有改變，有鑒於當前台海局勢緊張，這個堅持更顯得必要。

夏立言更提出3點，認為首先無論如何兩岸民間基層的互動交流不能停，也不能斷，兩岸越是緊張就越要交流；第二是聚焦文化和經貿領域，強化兩岸的連接，凝聚彼此認同，中華文化是兩岸人民情感的粘著劑，經貿合作是兩岸關係穩定的壓艙石。

夏立言也強調要重視青年，支持兩岸青年參與交流，共同引領兩岸和平發展的進程，認為有贛台會這樣常年經營的重要平台，兩地合作優勢明顯，攜手同心共創未來已經不是願景，而是一個現在進行式。