漫長的暑假結束，全國各級中、小學今（30）日同步開學，金門當地規模最大的小學－中正國小為歡迎今年的189位小一新生邁入成長與學習的另一個階段、盡速適應學校生活，由新任校長陳為信率領輔導室人員精心規畫了一場別開生面的開學迎新暨祖父母節慶祝活動；當阿公阿嬤牽著孫子一進入校門，就能看見兩台帥氣的重型機車，結合「不老騎士」故事中追逐夢想、挑戰自我的精神，給所有小一新生「重量級」的歡迎！

金門中正國小開學迎新暨祖父母節慶祝活動找來兩台帥氣的重機助陣，結合「不老騎士」故事中追逐夢想、挑戰自我的精神，給所有小一新生「重量級」的歡迎！（圖／中正國小）

校方表示，孩子升上一年級後，不論是校園生活模式的轉變，或是學習心態上的調整，都和幼兒園時「玩中學」有很大的不同。升上國小後，不論在課業、運動或社團方面都轉變為「學中玩」，強調自主學習的能力。

為了提升小一新生入學的適應，中正國小以「不老騎士」勇敢追夢的勵志故事為主題，鼓勵孩子們挑戰自我，做好願意嘗試的勇氣，也藉由祖孫世代傳承的精神，落實倫理教育，也融入生命教育，打破傳統觀念對於老年人的刻板印象，邀請帥氣阿公、漂亮阿嬤與可愛的孫輩，和重型機車合影留念，向不老騎士看齊，踩下夢想的油門，把所有的「不可能」變成「可能」！

金門中正國小為當地規模最大的小學，今年共有189位小一新生邁入成長與學習的另一個階段，校方也精心規畫了一場別開生面的開學迎新暨祖父母節慶祝活動。（圖／中正國小）

校長陳為信在開學迎新活動中，除了給予小一新生勉勵與祝福，也致贈實用的開學六禮，分別為寓意處事要有規矩的「尺」、養成閱讀好習慣的「書」、做事要乾淨有條理的「資料袋」、擦掉壞習慣的「橡皮擦」、迎接彩色人生的「彩虹筆」，以及健康做事有彈性的「跳繩」。

活動緊接著邀請小一各班導師，帶領學生走過掛有「青蔥」、「芹菜」、「蘋果」的氣球拱門，期望每位新生入學後都能「聰明」、「勤勞」、「平安」。校長陳為信也將富有傳統祝福寓意的「滾紅蛋念歌謠」錄製成教學短片，「紅卵遨會正 才會得人疼；紅卵遨會順 讀書才會順」，並由各班導師帶領小朋友滾紅蛋給予祝福。

最後由中正國小的老師與學校志工隊成員擔任關主，進行「大手牽小手-迎新闖關活動」，共分為校園初巡禮、閱讀齊步走、愛上好習慣、環保小尖兵等四個關卡，目的在於讓孩子認識校園環境，以及了解如何善用學校的社區共讀站借閱書籍，培養閱讀的生活習慣，並學習如何正確上廁所，以及如何做好垃圾分類等。小朋友掛著快樂的笑臉在校園中穿梭探索，稚嫩的童聲笑語也讓整個校園充滿著溫馨活潑的氣氛。

校長陳為信表示，辦理開學迎新暨祖孫日代間教育活動，旨在歡迎及協助小一新生適應校園，並期望透過教育，搭起世代的橋樑，建立親善且破除年齡刻板印象的父母、祖父母親職教育，增進親子關係，也結合學校各處室與社區資源，與志工隊攜手合作，更結合生命教育與閱讀，從不老騎士的生命故事中汲取力量，相信無論年齡老少，只要有一顆勇於挑戰的心，夢想，隨時啟程！