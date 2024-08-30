京華城案持續延燒，檢調近日大動作偵辦民眾黨主席柯文哲於台北市長任內爆發的京華城容積弊案，柯文哲住處、辦公室今早也遭搜索；回歸該案容積率暴漲至840％爭議，當時包含都審會在內多個內部會議，皆有質疑容積率適法性的聲音，都委會專案小組中更有委員直言「害怕到時候會有問題」，如今看來一語成讖。

針對京華城容積率的問題，在2020年10月12日所召開的台北市都委會專家學者諮詢會議上，包括都發局、更新處以及建管處官員以及出席的專家學者，都曾出言質疑容積獎勵適法性及其法令依據，多位委員也都認為「該案非都市更新地區」，不宜引用「都市更新建築容積獎勵辦法」。

更新處當時也直言「該案非都市更新案件」，得否引用內政部 「都市更新建築容積獎勵辦法」及「台北市都市更新建築容積獎勵辦法」，尚有疑義；更新處進一步說明，認為該案基地目前未畫定更新地區、申請都市更新單元，另外自畫更新單元基準強調老舊建物重建，檢視該案基地條件也不適用自畫評估標準。

而時間點拉回2020年12月24日台北市都委會第775次會議，會議中委員曾光中更直言「個人堅決反對申請人所提出來的方案」，只因申請單位（即威京集團）做不到土管規則之要求， 所以就要市府給予容積獎勵， 這個邏輯應該先對台北市民解釋，「為何申請單位做不到的事情， 市府就要給容積獎勵？ 」。

親民黨主席宋楚瑜之女、時任都委會委員的建築師宋鎮邁也質疑，針對該案不能適用「北市土管條例」、「都更條例」、「危老條例」而另要放寬容積獎勵項目之理由，申請單位應提出更充分的說明。

台北市都委會第775次會議最終決議提到將組成專案小組，就容積獎勵項目之公益性、對價性、適法性等議題詳細討論後再提會審議，然而在2021年3月18日的第一次專案小組會議上，委員仍質疑聲不斷。

有委員指出，把容積回歸提高到560％，所有的管制也就回歸都市計畫現有規定，申請單位現在反而提出一些東西要都委會突破都市計畫管制規定，不知道都委會是否有這個權力、權限，針對個案通過與現行獎勵辦法不一致的決議。

他強調，「我害怕這個案例，即使我們通過，搞不好到某個階段，又說這個不合法，本案也就停了」，如果都委會沒有這個權限，還繼續往下走，害怕到時候會有問題。

也有委員表示反對，強調該案不是都市更新地區，所以要依照「都市更新建築容積獎勵辦法」及「都市更新條例」的規定來申請相關容積獎勵，應該是不符合的。

然而一切反對聲音如同螳臂擋車，最終2021年9月9日台北市都市計畫委員會第783次會議仍決議修正後通過給予最高不超過20％的獎勵容積，開啟容積率暴漲至840％的潘朵拉魔盒。