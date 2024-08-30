在台南營業17年的星巴克府榮門市，近日傳出即將結束營業的消息，讓不少當地人感到相當驚訝，業者則證實因為租約到期的緣故，明天（31日）就會是最後營業日。

「台南式 Tainan Style」昨日在臉書粉專、threads表示，擁有17年歷史的星巴克府榮門市即將結束營業，並指出這棟位於台南東區的東方巨人大廈，曾有台南第一間誠品進駐，沒想到如今連陪伴台南人長達17年的星巴克也要離開了。

消息一出讓網友紛紛喊「回不去的舊誠品風光了」、「這一區⋯⋯慢慢變鬼城了」、「之前這邊很繁榮的說，現在人去樓空了」、「很喜歡這附近的氛圍，好幾年跨年都在這邊過，沒想到現在幾乎什麼都不剩了」、「冒煙的喬也在這邊開過」、「滿滿的回憶，沒想到連星巴克都要關門了」、「怎麼會這樣？印象中生意不錯呀」。

業者證實，因為租約即將到期，也沒有搬家重新開幕的打算，因此明天就會是最後營業日。