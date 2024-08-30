台灣扣件、手工具業分居全球第三、第五出口國，為協助分散出口市場，提升出口動能，經濟部國際貿易署委託外貿協會籌組「五金扣件手工具業赴紐澳泰拓銷團」，前往澳洲、紐西蘭及泰國開拓新市場，包括拉釘鉚釘大廠恒昭、建築扣件大廠寬仕、宏穎、豐鵬，以及ESG與減碳提前執行的車用螺帽商如保興業，開拓新南向市場，建立「臺灣＋1」供應鏈，並尋找替代性潛力市場。

臺灣五金產業以扣件及手工具最具代表性，也是臺灣的隱形冠軍產業，2023年臺灣扣件出口額達46億美元，是全球排名第三大的出口國，手工具出口額則為37.8億美元，為全球第五大手工具出口國，我國扣件及手工具的主要市場為美國、歐洲及日本等先進國家。

此次開拓新市場首站澳洲雪梨，除安排參訪澳洲大型零售商Brighton-Best International、Bunnings、專業級工具零售商Total Tools Smithfield，以及建材供應商Hume Building Products等總部，並深入了解當地企業的通路經營、倉儲及分銷運作模式，洽談會共有18家當地扣件和手工具業相關買主出席，總計進行108場次洽談。

與臺灣簽訂臺紐經濟合作協定（ANZTEC）的紐西蘭，臺灣扣件在紐西蘭享有關稅減免優惠前提下，洽談會共有27家當地主要扣件手工具買主參加，與團員進行139場次洽談，具代表性的買主包括紐西蘭進口批發商Allfast、ECKO Fastener等；並參訪紐西蘭扣件業三大巨頭之一ECKO Fastening Systems、建材供應商PlaceMakers Mt Wellington，扣件供應商Milsons 2012 Ltd等。

由於紐澳地區人工成本不斷上升，當地製造業紛紛撤退，因此進入當地市場的關鍵在於與當地通路商建立合作關係；此次洽談中，約70％的紐澳業界具代表性的買主親自到場，其中多為擁有獨立倉儲、發貨倉及門市的大型扣件業者。

最後一站曼谷則參訪泰國扣件製造和貿易商Thaimongkol Fasteners母公司MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC；並參訪專門生產冷鍛和熱鍛零件的製造商BOLT ＆ NUT INDUSTRY，與居家修繕零售賣場Thaiwatsadu，一對一洽談會計吸引52家買主與我商進行204場次洽談，現場互動熱絡，其中泰國扣件製造商Siam Screw更當場與去年10月在泰國新設廠的恆昭下訂單。