姚元浩、莎莎，郭泓志、乱彈阿翔、張立東在《嗨！營業中4》最新一集中移動到空軍松山基地指揮部挑戰全新任務，為350位官兵弟兄們準備多達10種菜色的營養午餐，但備餐時間僅有2小時，大廚姚元浩忍不住哭喊：「哪有人營養午餐吃10道菜的啦！」

本集小幫手為戲劇男神楊一展，他曾經在金門擔任伙食兵工作，再次回到熟悉的部隊裡做餐非常有感觸，也分享當年擔任伙食兵造成的職業傷害，讓大家驚訝這個工作真的是非常困難。

眾人挑戰清洗飛機的任務。（好看娛樂提供）

正當大夥在廚房忙到不可開交，眼看出餐時間就要來不及，全員都處於手忙腳亂時，姚元浩突然大喊：「我覺得還是需要小幫手耶！」莎莎笑指楊一展說：「啊小幫手就在你旁邊呀」楊一展也立即出聲：「我正在努力中。」可見大家的精神緊繃。

姚元浩清洗飛機。（好看娛樂提供）

此外，姚元浩、莎莎，郭泓志、乱彈阿翔與張立東也接下清洗空軍飛機的重要任務，姚元浩直言：「這是我人生第一次洗過這麼大的物體，跟洗車完全不一樣」，乱彈阿翔則天真地問：「我以為飛機都是開進去一台機器，就會有機器幫忙洗乾淨，今天真的都沒有機器嗎？」清洗過程中張立東還被超強水柱絆倒，差點無法繼續完成任務。《嗨！營業中4》 每周六晚上8點在台視首播、 10點於Netflix上架、周日晚上8點在八大綜合台播出。