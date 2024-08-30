在4年前的「N號房」性犯罪事件轟動全韓後，韓國近日再爆出Telegram聊天平台擴散「Deepfake」（深度偽造技術）影片的性犯罪事件。資料顯示，韓國近3年，Deepfake案件受害者中，未成年人佔比近6成。

據韓國《中央日報》等媒體報導，韓國社交平台（SNS）上近日出現深偽技術受害者姓名等訊息，涵蓋小學、初中和高中，讓韓國各校進入緊急狀態。深偽技術是指利用人工智能（AI）技術，將特定人的人臉影像與其他影像，合成為圖片或影片。

近日，在Telegram上傳播的深偽性犯罪物受害者中，不僅包括初高中生等未成年人，還包括大學生、教師、女兵等。

28日，韓國全國教職員工聯合會對社交平台流傳的「嚴重Deepfake性犯罪受害學校名單」中的小學、初中和高中進行調查。結果顯示，實際有40多所學校遇害。全國教職員工會相關人士表示，「截至當天，已收到300多起深偽受害者舉報。其中40多起已確認屬實，受害者學校和深偽科技地圖上的學校基本一樣。」

在受害學生和學校名單公布後，韓國校園陷入一片恐慌，也引起韓國總統尹錫悅的強烈譴責，並下令根除此類性犯罪。

最大在野黨共同民主黨議員楊富男30日從警察廳方面獲取的資料顯示，2021年至2023年，共有527名深偽淫穢影像受害者報案，未成年人佔比達59.8％，遠高於20至29歲（32.1％）、30至39歲（5.3％）和40至49歲（1.1％）。未成年人佔比從2021年的64.6％略降至2022年的52.9％，而去年再升至62％。

隨著技術發展，使用Deepfake技術製造虛假影片更加方便，導致加害者中未成年人佔比明顯上升。涉嫌製作虛假影相被立案的加害者中，10至19歲佔2021年為65.4％，2022年略降至61.2％，去年反彈至75.8％，今年1至7月為73.6％。

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