文山二警方在開學日執行護童勤務。（警方提供）

警方cosplay美國隊長進行犯防宣導。（警方提供）

警方cosplay美國隊長進行犯防宣導。（警方提供）

30日是臺北市中、小學開學日，文山二分局為確保轄區學童安全、避免周邊交通壅塞，今早由分局長李紹榆率領團體，動員警力前往轄內學校協助維持學童上、下學交通秩序，警方還cosplay美國隊長和鋼鐵人，執行護童並宣導犯罪預防、反詐反毒，期望學子安全、健康地展開新學期。

文山二分局表示，上午7時30分前後是接送學童最密集時段，包括景美國小、國中，學校附近人、車潮增加，為保護學童交通安全及避免造成交通秩序混亂，於轄內各級中小學校門口指派員警維護秩序，並於學校周邊重要路段、大型路口執行交通疏導，維護學童安全。

分局犯罪預防宣導團隊也藉此機會，打扮成美國隊長和鋼鐵人，向學生及家長進行校園安全、防詐騙、校園反毒、交通規則及婦幼保護觀念宣導；針對防制新興毒品及開學期間高發詐欺手法（催繳學費釣魚簡訊詐騙），加強向學童及家長進行宣導，藉此加深民眾的犯罪預防知能。

警方表示，將持續執行維護校園安全勤務及各項犯罪預防宣導，確保學童安全及民眾財產安全。