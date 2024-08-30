2024台北國際滑水公開賽近期於社子島迎星碼頭盛大舉行，不過昨天中午卻傳出一名架設舞台的許姓工作人員不慎落水，經警消搜救多時，今（30）日終於尋獲該人員遺體，打撈上岸時已經明顯死亡。

據了解，該名許姓工人因不耐高溫，因此至附近河岸泡水消暑，期間卻發生溺水意外。警消獲報後隨即展開搜救行動，經過22小時，並於今天上午上午10時在落水點外300至500公尺尋獲許男遺體。