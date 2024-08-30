2024台北國際滑水公開賽近期於社子島迎星碼頭盛大舉行，不過昨天中午卻傳出一名架設舞台的許姓工作人員不慎落水，經警消搜救多時，今（30）日終於尋獲該人員遺體，打撈上岸時已經明顯死亡。
據了解，該名許姓工人因不耐高溫，因此至附近河岸泡水消暑，期間卻發生溺水意外。警消獲報後隨即展開搜救行動，經過22小時，並於今天上午上午10時在落水點外300至500公尺尋獲許男遺體。
2024台北國際滑水公開賽近期於社子島迎星碼頭盛大舉行，不過昨天中午卻傳出一名架設舞台的許姓工作人員不慎落水，經警消搜救多時，今（30）日終於尋獲該人員遺體，打撈上岸時已經明顯死亡。
據了解，該名許姓工人因不耐高溫，因此至附近河岸泡水消暑，期間卻發生溺水意外。警消獲報後隨即展開搜救行動，經過22小時，並於今天上午上午10時在落水點外300至500公尺尋獲許男遺體。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。