守護基隆小組發言人鄭麗文與國民黨基隆市黨部發言人黃申棟，於今（30日）在基隆市黨部召開「大日弊案燒不停 林右昌出來說分明」記者會，針對近日林右昌市府涉嫌收賄一事表達嚴正立場。鄭麗文表示，幸好基隆市政經過政黨輪替，否則大日公司可能仍在行賄，顯示罷免團體背後的貪污集團圖謀已經清晰明朗。她並呼籲，罷免團體應該向基隆市民公開道歉，並立即停止這場毫無正當性的罷免活動。

鄭麗文指出，大日公司與林右昌市府之間的貪腐牽連已長達五年。大日公司的態度可謂囂張跋扈，當市府在評估是否續約時，早已知曉大日公司負責人認罪，起訴只是時間問題，但罷免團體與民進黨仍然藉此案件操作，進行惡意的罷免。她憤慨表示，罷免團體實屬「做賊喊抓賊」，企圖瞞天過海，讓民進黨繼續貪污，並與大日公司勾結不清。她進一步指出，雖然司法已經還給謝國樑市府團隊公道，但罷免團體卻持續刻意分化基隆，製造不必要的對立與仇恨，這種行為比沈伯洋口中的「第五縱隊」更為惡劣，應向全體基隆市民道歉。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟(圖/國民黨基隆市黨部提供)

黃申棟則表示，罷免案的正當性已經蕩然無存，但林右昌卻能輕易脫身，甚至公開介入罷免活動。他期盼司法能展開更深入的調查。

鄭麗文進一步呼籲，林右昌應比照柯文哲，辭去民進黨秘書長一職，積極面對司法調查，不應只躲在賴清德背後。她表示，這是賴清德主張不分黨派打擊貪腐的上任百日後，面臨的第一個重大考驗。讓林右昌停職接受調查，正是賴清德向人民展示反貪決心的最佳時機。

針對民進黨指涉案公務員為前市長張通榮親戚一事，鄭麗文表示，民進黨死不認錯的態度早已為人所知，遇事便推卸責任，林右昌已經擔任市長長達八年。她質疑，為何在前市長任內無事，卻在林右昌執政時出事？這難道不正是因為林右昌心虛害怕，開始胡亂指責他人？如果行得正、坐得端，又有什麼好畏懼的？

最後，鄭麗文強調，期盼司法公正處理，不枉不縱，也希望基隆市民在10月13日，勇敢地站在正義的一方，投下「不同意罷免票」，讓真正為基隆市權益著想的謝國樑繼續為市民服務。