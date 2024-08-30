廖家儀2009年與香港太古可口可樂總經理陳世傑，在香港定居7年多，育有2子1女，近期因為老公的工作調度關係，兩周前已全家搬回台灣生活。沒想到這一舉動竟被外界猜測她是否婚變，她今（30日）出席風霈國際傳媒媒體招待會，無奈表示，連去宮廟拜拜，廟公也問他老公在哪：「廟公看到我就說『妳跟妳老公一定有代誌（事情）』，我一直說沒有，後來就沒再去那間廟。」她強調婚姻穩定，不要再說她家有事了。

她說，老公的職務沒有變動，只是現在於台灣的公司上班，老公的頭銜她也不清楚。她也提到，之前一家五口搬到香港時，共有183箱行李，未料這次回台的行李數竟然暴增到255箱，相當驚人。

她日前在社群發文直呼台灣菜價驚人，「我媽說，她買了這樣的蔥跟蒜450，然後雞肉是670，我不是回台灣了嗎？怎麼還是那麼貴？我還是繼續我的吃素人生好了，純吃蛋＆納豆、飯、不配菜。」她今說：「就覺得台灣沒有比較便宜，可能那時候颱風剛過、比較貴。」

廖家儀小孩分別就讀國小五年級、國一、國三，3個小孩一年學費是否破千萬？她沒有正面回應，表示都是由老公全額支付的。她透露，孩子們先前在香港學壁球、西洋劍和游泳等才藝，回到台灣後都會持續學，也打算讓孩子們參加壁球的國際性比賽。

另外，她曾與六月合作戲劇，談到六月與李易屢傳婚變一事，表示她和六月現在是臉友關係，私下保有聯繫，「我相信他們沒事。」