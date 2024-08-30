台股8月震盪劇烈，高低差近3千點，近日陷入狹幅盤整。不過，存股族不畏行情變化，持續投入，62檔台股ETF受益人數突破951萬人、規模逾2.52兆元，雙創新高。

最受歡迎的高股息ETF，下月即將有12檔除息，存股族現金入袋的時刻又到了。包括00915凱基優選高股息30、00930永豐ESG低碳高息、00918大華優利高填息30、00919群益台灣精選高息、00713元大台灣高息低波、00929復華台灣科技優息、00934中信成長高股息、00936台新永續高息中小、00940元大台灣價值高息、00939統一台灣高息動能、00944野村趨勢動能高息、00946群益科技高息成長。

這12檔高股息ETF中，過去1年含息報酬率(截至8/28)，以00915高達48.2%拔得頭籌；其次00930、00918分別為36%、35.9%。

創下連續5季年化配息率逾10%的00919，1年含息報酬率達34.4%，不僅配息佳，總報酬也名列前茅。（文章未完…全文見此）

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