時序進入8月，住商機構統計旗下成交狀況後發現，全台交易量減少28.4%，但去年同期減少17.4%，區域表現呈現全面蕭條。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，市場缺乏供給狀況依舊，本月開始限貸令上路後災情頻傳，同時新青安審核難度更高，投資者見苗頭不對多暫避風頭，自用客戶見中央對於限貸態度莫衷一是，也很難有進一步作法，影響本月交易，第一線狀況慘淡。

各區表現上，由於去年8月份新青安上路引爆購屋熱潮，相較今年市場變化不斷，各都會除台中外，均呈現雙減，北市月減36.6%，年減22.9%，新北市月減23.3%，年減18.3%；桃園市月減26.6%，年減23.3%，台中月減16.1%，年增3.2%，台南月減25.1%，年減5.8%，高雄月減36.5%，年減28.8%。

徐佳馨表示，今年打房政策主軸轉往緊控銀根，許多銀行房貸庫存已經滿水位，各地災情頻傳，雖有壽險業者、信合社與農漁會等管道，但在目前中央對貸款態度呈現多頭馬車，恐怕不利下半年整體交易。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，七月份可說是本波市場轉向關鍵，8月份因央行端動作頻頻，許多銀行關上借款大門，同時近期交屋潮因不少買方誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，更讓交易過程中風險大幅提高，提醒買方要特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。