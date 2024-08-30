海巡署30日舉辦9名高階軍官授階儀式。（海巡署提供）

海洋委員會海巡署30日辦理9月份定期晉任授階典禮，由海洋委員會管碧玲主任委員主持，共有3人晉升三線三星少將，包括南部分署副分署長陳朝陽、東南沙分署副分署長李志豪及偵防分署副分署長方深滽，管碧玲勉勵晉任同仁，秉持「不忘初心，勇往直前」的理念，持續為守護海域安全努力。

海巡署表示，此次晉任授階除3少將外，另有9員晉任上校、中校等職務，包括三線二星上校：海巡署情報組專門委員高佳豪，二線四星中校：海巡署巡防組專員洪崑峯、後勤組專員陳俊成，二線三星少校：海巡署巡防組科員許順傑、陳柏宇、特別行動支援中心科員蔡宜庭、警衛隊第七中隊中隊長林聖展、通資作業隊心理輔導官林駿宜、人事官吳耿豪等6人。

管碧玲表示，她肯定這次晉任同仁們過去在工作崗位上卓越表現，也期許大家秉持「不忘初心，勇往直前」的精神，以更大的熱忱投入工作在新的崗位上，發揮更大的影響力，帶領團隊共同進步；管也感謝蒞臨觀禮的軍眷家屬，由他們在背後默默付出支持，才讓同仁可以全心投入工作，沒有後顧之憂。

管碧玲表示，海巡署作為維護我國海上安全的中堅力量，肩負著保護國家海洋利益、確保海域安寧的重要任務，必須時刻表現高度的專業和堅毅的意志，在海巡署每位同仁全力以赴、同心協力的努力下，海巡署絕對有能力、有信心因應不同的威脅跟挑戰，維護我國海域及海岸安全。