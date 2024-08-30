根據立法院主決議「中火以氣換煤」，中火10部燃煤機組提前在2035年全部除役，台電為以燃氣取代燃煤，減少空汙及碳排，規畫在中火新建4部燃氣機組，並逐步拆除2部燃煤機組、4部機組逐步轉為備用機組，30日通過環評初審。

目前台中發電廠共10部燃煤機組，空汙季最多啟動7部，廠內正執行燃氣一期計畫，包含新建2部燃氣機組及5座液化天然氣儲槽，1至4號燃煤機組將在燃氣機組商轉後，逐步轉為備用機組。

台電說明，本次送環評審議的是燃氣二期計畫，規畫新建總裝置容量不超過550萬瓩的4部燃氣機組、4座16至18萬公秉的天然氣儲槽及附屬設施，3、4號燃煤機組將逐步拆除，5號至10號機將逐步轉為緊急備用電力設施。

台電表示，計畫採天然氣潔淨燃料，主要排放氮氧化物，評估施工期PM2.5及一氧化氮合成後濃度超過空品標準，將透過機組調度，使全廠排放不增量，營運期各年度全廠排放量也不增加，4部機組商轉後，全廠排放量較一期承諾減少41％。此外，營運期模擬結果顯示，二氧化氮、二氧化硫、臭氧及PM10最大濃度增量，符合相關縣市規定。

台電指出，將優先選用低耗能、高效率設備及節能電器，施工期溫室氣體排放量約0.6萬噸，營運期全廠每年排放量相較一期減少1067萬噸，本期計畫配合國家能源政策及能源安全，加速全廠以氣換煤，評估施工及營運期間對環境影響輕微、具空汙減量正面效益，懇請委員支持。

台中市環保局長陳宏益表示，台電一定要承諾逐年減少空汙排放；南投縣政府則指出，受風向影響，燃氣產生臭氧將吹到南投縣，台電應審慎評估空品影響，儘早提出防治措施。

環委指出，除了氮氧化物之外，甲醛與氨也應納入連續自動監測監測，台電書面回覆卻稱非法定連續監測項目，僅能定期監測，過去他審查的燃氣機組，皆允諾納入監測，不曉得台電為何不能辦到。

也有環委表示，計畫提到遭逢豪大雨或廢水處理設施故障，將緊急放流廢水，但廢水未經處理怎麼可以放流，應規畫設置緊急應變儲槽，並補充施工淨流廢水對環境水體影響。

另外，環委表示，計畫工期長達68個月，衍生300萬餘方量相當大，應說明清楚挖方來源、暫存位置、面積、用途等計畫。

經閉門討論，環委建議本案修正通過，開發單位應在12月31日前補充10項資料。