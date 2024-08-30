日本新世代全能女聲「eill」曾為少女時代成員太妍、EXID、WEST.、NEWS、BE：FIRST等日韓偶像創作，將於11月3日登寶島開唱，與台灣歌迷首度見面，她也相當期待來台演出，希望能感受台灣歌迷的熱情。

eill東京出生，15歲開始挑戰作曲、2016年與唱片公司簽約後，直到2021年正式出道，首張單曲就搭配動畫《東京卍復仇者》片ˇ尾曲，這首歌在Apple Music播放次數超過7000萬次，打入50個國家的J-POP排行榜前10名，陸續為日韓偶像創作，甚至IVE的〈Take It〉日文歌詞也是她所譜寫，此外還參與SKY-HI、m-flo、片寄涼太等知名藝人的音樂作品，活動範圍相當廣泛，是極度被看好的日本新世代女歌手。

eill將於11月3日首度來台開唱。（商客優國際Welcome Music提供）

eill取自北歐神話的治癒女神「埃爾」，希望治癒之力能寄宿在音樂裡，她作品以黑人音樂為基礎，透過融合甜美、感傷、艷麗與力量共存的歌聲，讓許多歌迷一聽就停不下來，也因此已經去過韓國開唱兩次的她，決定將延長這次「eill BLUE ROSE SHOW 2024 」戰線，除了挑戰在韓國舉辦兩天，台灣則是珍貴的初體驗，從7月開始連續三個月都會推出新歌她將帶著10月發行的全新專輯獻給歌迷。

「eill BLUE ROSE SHOW 2024 in TAIPEI」將於11月3日（日）晚間6點在台北Hana Space花漾展演空間開唱，票價分為VIP 3280元、一般預售票2680元、身障票1340元等三種，VIP福利為優先入場、專屬入場VIP PASS紀念卡、會後親筆簽名拍立得手渡活動，本週日（9月1日）中午12點於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort啟售，更多詳情可洽主辦單位商客優國際有限公司Welcome Music官方臉書專頁。