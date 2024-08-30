由於聯準會降息將近，FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正表示，美元指數大幅回跌至100關口，金價明顯受提振，過去兩周已經先後兩次觸及2,530美元附近並在8月20日再次創下歷史新高。9月份可以說是2024年中最重要的一個月，因為市場目前預期將會有多達5個央行開始降息，依順序是加拿大央行、歐洲央行、聯準會、瑞典央行以及瑞士央行。除了這5家央行外，英國央行和日本央行都將有利率決策會議，也就是說9月有7家主要央行都將迎來利率決議。

由於市場已認為五大央行降息機率高，楊傲正說，股票市場漲勢持續，美元指數也低位徘徊，非美貨幣明顯受提振。總體來說，市場預期聯準會將會愈來愈趨向鴿派，在這個大環境下，美元跌破100關口的機率非常高，而大宗商品和貴金屬便有望持續向上。

就金價走勢來看，楊傲正表示，上一次降息週期開始點是在2019年7月30至31日，金價在降息前一個月從1,400美元上漲，最高曾到1,453美元，在降息後的一個月，金價更進一步上漲，最高至漲到1,555美元，反映降息前後的金價波動性都非常強。目前在美元走弱下，預期金價在目前歷史高點下，可望進一步上漲至2,600美元關口。

由於金銀比約在85附近，楊傲正表示，由於黃金過去一個月大幅上漲並再創歷史新高，銀價卻徘徊在26至30區間，金銀比再次從80下方再次漲至85上方。也就是說，假如金價持續在2,400至2,500區間，銀價有望迎頭趕上，情況就有如今年3至5月的銀價漲勢比金價更強一樣，並追回金價漲幅。以歷史經驗觀之，在降息前後，銀價的波動性和漲幅不比金價弱，因此，銀價後市也值得關注。