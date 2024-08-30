「宜得利家居」南部首家旗艦店，30日進駐高雄大立百貨。（柯宗緯攝）

高雄大立百貨喜迎宜得利家居南部旗艦店進駐，30日舉辦開幕記者會，高市府持續接洽招商連鎖商業品牌，也與大立百貨長期合作，串連高雄表參道沿線、新堀江商圈、中央公園商圈等八大商圈，打造觀光購物商圈的新風貌，擴大創造商業價值。

高市府經發局長廖泰翔表示，高雄市長陳其邁上任以來，積極推動產業轉型，打造優良友善的投資環境，更致力為在地商業服務業帶來人流、提升整體消費力。感謝大統集團與市府共同努力，讓日本龍頭零售服務業品牌陸續進駐高雄，宜得利家居在高雄的第10家店，也是南部第1家旗艦店，選址在大立百貨是極具戰略的營運地點。

廖泰翔指出，高市府在鄰近大立百貨周邊的新堀江商圈、中央公園商圈爭取並投入預算，提出軟硬體多方面措施，包含改善硬體設施、舉辦大型活動與主題市集，以活絡人潮、消費買氣。去年11月DON DON DONKI、MUJI零售雙雄進駐大立百貨開設旗艦店，接續12月市府結合演唱會、光環境、聖誕市集辦理「高雄聖誕生活節」，帶動廣大市民朋友與外地旅客熱烈迴響。

大立副總張銘池指出，大立自2019年到2024年已斥資超過10億元改造，以New Life、New Style的行銷策略，期許成為高雄最潮日本品牌的核心，南部百貨業的領導品牌。大立百貨平日人潮比過去多了1倍、假日更激增達2倍，顯見近年行銷策略帶來豐碩成果，未來將持續推進吸引重量級品牌進駐，成為高雄觀光購物最亮眼新地標。

宜得利家居董事長兼總經理佐野雅俊表示，在日本家居市場市佔第1名的宜得利家居於2007年5月於高雄夢時代店設立海外首間門市，積極投資台灣市場，將品牌願景「將繽紛的居家生活呈獻給世界上的每一個人」成功在台推展，高雄大立店是第65間店，也是他們深耕台灣市場的重要里程碑。

佐野雅俊接續說明，宜得利大立百貨店近千坪，引進獨家首賣商品N SLEEP＋Air寢具、NITORISECOLOGY環境友善商品，以及首創寵物生活展示間，透過宜得利的各種寵物用品和寵物友善家具，打造出理想的寵物生活空間，將為高雄市民帶來嶄新的居家購物體驗。