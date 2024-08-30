總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天將開記者會，公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單，卻引發在野黨痛批根本是民進黨附隨組織，為政治服務。藍營揚言不接受這份名單。其中，大法官被提名人廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員，也曾是中天換照聽證會的鑑定人，不但立場是「綠色」，還稱執照並非一旦持有就能永久擁有。

蕭美琴今公布司法院正副院長及大法官被提名人。院長被提名人為張文貞、副院長被提名人為姚立明，大法官被提名人為何賴傑、王碧芳、廖福特、劉靜怡、陳運財，而張文貞也是首位女性司法院長被提名人。但名單曝光立即引發批評，立院國民黨團喊不接受、轟司法院淪「打手院」；藍委翁曉玲也痛批不夠格。

副總統蕭美琴（中）30日在總統府主持「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，向大家介紹大法官被提名人國立台灣大學國家發展研究所所長劉靜怡（左起）、最高行政法院法官王碧芳、國立政治大學法律學系教授何賴傑、院長提名人、國立台灣大學特聘教授張文貞以及副院長提名人以及財團法人國會觀察文教基金會董事長姚立明（右三）、大法官提名人、國立成功大學法律學系教授陳運財（右二）、中央研究院法律學研究所研究員廖福特（右）。（趙雙傑攝）

國民黨團轟，名單中的張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人廢死立場明顯，而廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員、劉靜怡主張黨產條例合憲、姚立明不但是賴清德2024總統大選的競選總部的主委，更是政壇有名的政治變色龍；提名這樣的名單，是對司法院大法官這個職務最大的羞辱。國民黨團痛批，未來憲法法庭將成民進黨中央的附隨組織，何其可惡。

翁曉玲則批，這份大法官名單會讓多數正派、正直的法律學者搥心肝，因認真努力在法學上的耕耘，不如那些會逢迎拍馬、緊巴著民進黨的學者的學者；這已傳達出「法律係為政治服務」之立場，這樣的賴政府，不用期待司法會獨立。

廖福特為現任民進黨仲裁會主委、也是民進黨2024年不分區立委提名委員會名單之一，中央研究院法律學研究所研究員，英國牛津大學法學博士；但其以往言論立場也被挖出，曾是2020年10月「中天換照聽證會」的7位鑑定人之一，當時廖曾指控中天新聞台開罰件數多，還說「不是給予執照，就永久持有」云云。

事後，時任國民黨台北市議員的現任藍委羅智強為中天叫屈，在臉書痛批NCC是「綠色思想守門員」，並點名列出聽證會上7位鑑定人資料，稱「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥？」；而這7位鑑定人除廖福特外，還包括現任綠委沈伯洋，他當時是以台灣人權促進會副會長之身份參與。