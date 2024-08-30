總統府大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天將開記者會，公布113年司法院正副院長及大法官被提名人名單，卻引發在野黨痛批根本是民進黨附隨組織，為政治服務。藍營揚言不接受這份名單。其中，大法官被提名人廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員，也曾是中天換照聽證會的鑑定人，不但立場是「綠色」，還稱執照並非一旦持有就能永久擁有。
蕭美琴今公布司法院正副院長及大法官被提名人。院長被提名人為張文貞、副院長被提名人為姚立明，大法官被提名人為何賴傑、王碧芳、廖福特、劉靜怡、陳運財，而張文貞也是首位女性司法院長被提名人。但名單曝光立即引發批評，立院國民黨團喊不接受、轟司法院淪「打手院」；藍委翁曉玲也痛批不夠格。
國民黨團轟，名單中的張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人廢死立場明顯，而廖福特是現任民進黨仲裁委員會委員兼主任委員、劉靜怡主張黨產條例合憲、姚立明不但是賴清德2024總統大選的競選總部的主委，更是政壇有名的政治變色龍；提名這樣的名單，是對司法院大法官這個職務最大的羞辱。國民黨團痛批，未來憲法法庭將成民進黨中央的附隨組織，何其可惡。
翁曉玲則批，這份大法官名單會讓多數正派、正直的法律學者搥心肝，因認真努力在法學上的耕耘，不如那些會逢迎拍馬、緊巴著民進黨的學者的學者；這已傳達出「法律係為政治服務」之立場，這樣的賴政府，不用期待司法會獨立。
廖福特為現任民進黨仲裁會主委、也是民進黨2024年不分區立委提名委員會名單之一，中央研究院法律學研究所研究員，英國牛津大學法學博士；但其以往言論立場也被挖出，曾是2020年10月「中天換照聽證會」的7位鑑定人之一，當時廖曾指控中天新聞台開罰件數多，還說「不是給予執照，就永久持有」云云。
事後，時任國民黨台北市議員的現任藍委羅智強為中天叫屈，在臉書痛批NCC是「綠色思想守門員」，並點名列出聽證會上7位鑑定人資料，稱「裁判、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我鬥？」；而這7位鑑定人除廖福特外，還包括現任綠委沈伯洋，他當時是以台灣人權促進會副會長之身份參與。
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