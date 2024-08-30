今年以來戴爾股價上漲45%。

戴爾周四盤後公布第二財季（截至8月2日）營收年增約9%、至250.6億美元，優於市場預期的245.3億美元；淨利年增85%、至8.41億美元，相當於每股盈餘1.17美元；經調整後每股盈餘為1.89美元，優於市場預估的1.71美元。

以主要事業群來看，基礎設施解決方案集團（infrastructure solutions group）營收大幅成長38%，至116.5億美元，超出市場預期的104.4億美元，並創下歷史新高。該部門生產採用輝達AI晶片的資料中心伺服器，是戴爾目前成長最快速的事業。

AI優化伺服器訂單季增約23%、至32億美元，積壓訂單達38億美元。

營運長Jeff Clarke在財報發布後的法說會上表示，對我們來說，企業仍是一個非常重要的機會，許多企業仍處於引進AI的早期階段。

Clarke並表示，透過與全球政府深厚的關係，戴爾看到了「主權AI」相關的機遇正在崛起。

輝達周三在發布財報後的法說會上表示，那些正在打造本國語言AI模型的國家將採用輝達晶片，這將為其本財年（截至2025年1月）貢獻約數十億美元營收。

負責PC業務的客戶解決方案集團（client solutions group）營收年減約4%，至124.1億美元。

儘管AI伺服器需求激增，但戴爾的PC業務卻仍然陷入掙扎，市佔版圖持續遭對手侵蝕。不過，在微軟終止對Windows 10的支援後，明年可望湧現強勁的AI PC升級潮。

戴爾將全年營收預測從介於935億～975億美元上修至介於955億～985億美元。該公司並將全年經調整後每股盈餘預測調升至7.80美元加減0.25美元。