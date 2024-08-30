台灣民眾黨主席柯文哲30日遭檢調搜索並帶回偵訊震驚「小草」，民眾黨台南市黨部為避免模糊焦點，決定緊急取消9月1日在安南區1場招募黨員的小草座談會宣講，黨部主委林乃立表示，一直有支持者打電話來，希望黨部號召聲援「阿北」。

善於網路「空戰」的民眾黨自政治獻金爛帳以來，網路群組內的支持者沉寂多時，直到柯文哲29日召開道歉記者會，「小草」才開始在同溫層內發言，稱讚民眾黨一反藍綠過去的劣根性，勇於認錯云云，隨著柯文哲30日遭搜索偵訊，群組又陷入一片沉默。

民眾黨台南市黨部預計9月1日下午2時在安南區南興里活動中心舉辦1場「小草完皮計畫」座談會，請來成大教授許忠信宣講，原用意為招募黨員的座談會。因黨主席捲入京華案風波，地方黨部臨時決定取消活動，避免被模糊焦點。

民眾黨台南市黨部30日湧入許多支持者致電，表達相信「阿北」清白，希望黨部發起號召，舉辦聲援柯文哲的活動，黨部表示將與黨中央討論再決定。

黨部主委林乃立表示，面對黨中央的風波，地方黨部將持續做好黨務，跟支持者和中央持續溝通與聯繫，「做我們本來就在做的事情」。

前民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦表示，柯文哲29日的道歉記者會並未真正釐清外界質疑，卻像是透過拍影片放上各網路平台對小草喊話，主席突然的「落難」讓柯粉慌了，地方網路群組又變得十分安靜。