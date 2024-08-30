屏東角頭「鴨頭」陳昫豪告別式會場米塔，被稱為「南州黑部立山」。（羅琦文攝）

崁頂鄉長興路口立起巨幅廣告。（羅琦文攝）

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪告別式會場米塔長達200餘公尺，走在路上有如日本黑部立山大雪壁。（羅琦文攝）

屏東角頭「鴨頭」陳昫豪15日在高雄桌遊店外遭槍擊身亡，預定9月4日舉行告別式，連日來各界人士前往致意，並送來許多11層米塔，在屏東崁頂鄉自宅告別式會場馬路上，一路在兩側排開200餘公尺，被形容有如日本「黑部立山」的場景。據聞，屏東縣議會議長周典論將前往致意。

前年陳昫豪的父親去世時，不僅斥資逾400萬封街舉辦告別式，還有花車連夜從台北載運南下，且告別式現場還出動空拍機及全程轉播，此外，還有近百輛名車列隊，政壇藍綠營也都派人到場，屏東縣議長周典論擔任主祭官，加上各地角頭，整場儀式約有2000餘人到場致哀。

陳昫豪遭槍擊後，連日來各界人士前往致意，並送來許多追思11層米塔，告別式會場在崁頂鄉自宅，長興路頭與路尾都已立起巨幅廣告，寫著「南州風雲，廟會傳奇，情義送行」。米塔在長興路兩側排開，長達200多公尺，高高聳立，走在路上，有如日本黑部立山大雪壁，也被稱為「南州黑部立山」。

「鴨頭」與綽號「檸檬」的林姓角頭人馬2022年曾互到對方地盤，這次「鴨頭」身亡，屏東警方高度重視，已加強約制，規畫出動超過150名警方，避免「鴨頭」與「檸檬」兩派人馬發生衝突。

37歲的「鴨頭」8月14日晚與小弟到左營明華一路某桌遊店，35歲楊姓槍手得知後，凌晨開車前往埋伏，15日午約近11點30分許，陳昫豪與小弟步出桌遊店到旁邊停車場，楊立即下車、朝陳連開5槍，離去後又折返補槍，陳送醫搶救半小時不治。楊不久後帶2把手槍、48發子彈，到新莊派出所自白開槍，並向警方供稱，陳欠了他50萬元債務，但警方懷疑背後案情不單純。