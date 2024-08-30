從實踐大學服飾設計經營系畢業的何彥霖，曾在Burberry、香港商迪生、Brooks Brothers等國際知名品牌服務擔任銷售工作，前後加起來3年，之後到澳洲打工度假2年。返國重回台灣精品業的何彥霖，在同事建議下加入信義房屋，而後轉進有巢氏房屋新店中央央北加盟店，今年上半年創造700萬元業績，穩定邁向年度千萬業績的里程碑。

在精品業必備的服務細緻，加上積極累積不動產交易的各項知識與經驗，讓何彥霖在信義房屋工作近4年幾乎每年都是全店業績第一。不過每天工作超過13小時，且平均年收入僅約100萬元，與過去在精品業平均年收90萬元，也沒高出多少。在歷盡千辛萬苦升上信義房屋的專案經理後，何彥霖選擇跟11名同事離開信義房屋，一起加入有巢氏房屋新店中央央北加盟店。

離開前東家後，何彥霖擺脫許多無效會議，能夠專心提供客戶需要的服務，加上永慶房產集團特有強大的聯賣體系令績效年年創高，工作效率與收入也雙雙提升，5成的聯賣率也讓他今年1到6月締造出700萬元業績，加上目前手上6件專任委託，讓他有信心今年可以成為「千萬業績經紀人」。

另一方便，何彥霖也肯定有巢氏房屋「社區專家」深植人心的品牌形象，能夠縮短與消費者的距離。他之前協助客戶購買老公寓3樓，但發現樓梯間沒有妥善維護，客戶入住後深感困擾，於是他義務出面前後花了三個月，幫忙整合住戶從溝通到工程設計、報價與施工等細節，成功讓老舊梯間完成半拉皮工程，不僅有助生活品質提升，更能維持房價。

此外，透過永慶加盟總部提供的智慧工具，也讓何彥霖工作更有效率，像是《i智慧pro》的介面直覺、配案方便好用，不管是收過斡旋、調閱資料、是否能陪同帶看等資訊都相當清楚，可立刻掌握完整狀況，幫客戶配對案子時能精準許多。尤其專任委託永慶加盟四品牌的物件可以共同銷售，在聯賣系統的助攻下，自然能創造好業績。

對房仲經紀人工作擁有高度熱忱的何彥霖，以聖經詩篇「那些流淚撒種的，必歡呼收割」作為工作信條。客戶有買賣屋需求時，能夠想到他，他就覺得自己的付出是有價值的，即使付出可能跟業績或成交無關，他也甘之如飴。未來，他將以這份心情，在房仲工作上持續努力，服務更多民眾。