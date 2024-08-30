隨著時代科技的進步，教學工具已逐漸從傳統黑板轉變為大螢幕設備，台東縣政府送給全縣小一新生入學禮物，為教室建置不反光、低藍光的「護眼觸控大螢屏」，台東縣長饒慶鈴30日參加馬蘭國小新生開學典禮，並為剛入學孩子揭開這份禮物。

台東縣政府送給全縣的小一新生入學禮物，是在各校一年級教室建置不反光、低藍光的「護眼觸控大螢屏」。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴提及，台東縣一直致力於提升教育資源與品質，縣府將於2025年再加碼補助500萬元經費，提供縣內國中、小學校申請觸控大螢屏，希望透過新穎教學設備，為台東的學童帶來更創新的學習體驗，給孩子更好的學習環境與模式，讓孩子更喜歡上學。

此外，為讓學生從小養成閱讀習慣，持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送國民中小學新生人手1本適齡圖書，並持續辦理多元的新生閱讀講座及提供親子共讀手冊。

教育處長蔡美瑤指出，過去的投影機或大螢幕電視的高亮度光源容易帶來刺眼的不適感，以及因畫面反射或視覺死角，造成角落位置和後排的學生看不清或看不到的問題。因此，縣府113學年度在小一新生教室裝設具有不反光、低藍光、不閃頻、可視角範圍大，並兼顧互動特性的護眼觸控大螢幕，讓家長不必擔心孩童眼睛在學習上的負擔。