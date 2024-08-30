為保障消費者食用食品之衛生安全，台北市衛生局30日公布今年市售食品塑化劑含量監測結果，共抽驗25件產品、檢驗9項塑化劑，其中2件超過監測值。衛生局表示，因未達衛生福利部「降低食品中塑化劑含量之企業指引」通報標準，僅通知業者下架回收並銷毀。

衛生局說，此次抽查至北市各賣場、超市、藥局等處抽驗市售膠囊錠狀食品、油脂類及嬰幼兒食品，共計25件產品，並包含10件膠囊或錠狀食品、5件嬰幼兒食品、10件油脂，其中9項檢驗塑化劑，有2件超過監測值。

衛生局表示，2件超標產品分別為信義區吳興春天藥局的速清魚油檢出鄰苯二甲酸二異壬酯（DINP）54 ppm、松山區啄木鳥藥師藥局八德店的綠芙特級高 單位蜂膠軟膠囊檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）6 ppm，並指出因未超過衛福部通報衛生機關列管標準，僅令業者下架並銷毀。

衛生局解釋，源頭管理很重要，因為塑化劑是非法食品添加物，惟可能是在食品原料或加工過程中，因塑膠材質設備或包材等造成間接汙染，而且據衛福部指引部分塑化劑會干擾動物內分泌系統，導致生殖、發育等異常，長期累積更可能對健康造成影響，故另訂有「企業監測塑化劑指標值」，提供業者自訂預防或改善產品的品管。

衛生局提醒，業者務必落實自主管理，產品若有檢出塑化劑等異常情事，即應依法自主管理，包括釐清塑化劑汙染原因，並盡可能改善、降低塑化劑含量，降低民眾暴露於塑化劑風險，以維消費大眾健康與權益。