高美溼地2016年被日本網友票選為一生必遊的景點，長期以來沒有公廁引詬病，枉為國際級景點美名，如今傳來好消息！市府30日指出，高美溼地公廁確定要蓋了，已進入設計階段，預計規畫約25間，男女比1：4，將融入海洋風格，明年經費到位後，即可動工，2026年暑假前可完工。市議員楊典忠擔心再度「喊假的」，要求市府拿出實際作為。

高美溼地2016年被日本網友票選為一生必遊的景點，知名的木棧道周圍卻沒有公廁，為方便大批遊客就近如廁，市府長期向民間停車場、宮廟及漁民活動心租借廁所，枉為國際級景點美名引詬病。

市議員楊典忠表示，台中縣市合併升格以來，過去12年來，市府花677萬元在高美溼地周邊向民間租借廁所，2012年追加預算1023萬7000元，說要在溼地蓋景觀餐廳及廁所，不過計畫卻在今年初，被盧市長以與遊客中心功能重疊突喊停。

當地高西里長洪曜南長期爭取公廁，他表示，國際級的景點沒有像樣的廁所，真的格格不入，相信外國遊客也覺得不可思議，希望市府能夠建置。

經發局指出，高美溼地廁所確定要蓋了，目前正在規畫設計，將融入海洋風格打造，廁間男女比為1：4，總計約20至25間，以及無障礙及親子廁間，預計年底完成細部設計，2025年發包，占地1838平方公尺，2026年上半年前完工，以迎接暑假出遊人潮。

針對市府決定高美溼地要蓋公廁，楊典忠抨擊像「放羊的小孩」，講完後又沒看到開工，哪句話是真的？他痛斥市府政策反覆，簡直把民眾當兒戲，嚴重影響威信，要求市府拿出實際作為，政策資訊透明公開，多做少說，別再「狼來了」。