學生至兒童交通安全教育館體驗大車內輪差課程。（台中市府提供）

台中市各級學校30日開學，市警察局也啟動「護童專案」。鑒於目前行人死傷人數攀升，交通安全教育格外重要，南屯區大墩國小設計「大墩必修課」，包括自行車筆試、路考及CPR急救證照考試，並每周舉辦「交通安全日」，112學年度以卓越表現榮獲全國特優金安獎，成為台中市交通安全教育新典範。

今天各級學校開學，為守護學生安全，台中市警察局啟動「護童專案」，派員警偕同學校導護老師及志工在轄區各國小維護學童上、下學安全，讓每位學童都能平安上學、快樂回家。

鑒於行人死傷人數攀升，交通安全相當重要。教育局指出，大墩國小設計「大墩必修課」，包括自行車筆試、路考及CPR急救證照考試，並設立交通安全主題教學區，透過情境演練，強化學生對道路標線與路口危險感知能力。

另學校每周舉辦「交通安全日」，提升學生的危險感知能力與交通安全知能；在教育部112學年度交通安全教育訪視中，以卓越表現榮獲全國特優金安獎，成為台中市交通安全教育新典範。

大墩國小位於交通繁忙的7期地段，上、放學期間交通流量大，自創校以來就面臨巨大交通安全挑戰，為保障學生安全，校長林淵輝率領大墩學校團隊進行全面安全評估規畫，透過分析交通事故熱點，制定並定期更新「安全通學廊道」，並大幅優化汽機車接送區。

教育局指出，大墩國小不僅注重校內安全教育，還擴展至家庭與社區，學校與專家學者合作，提升教師與志工的交通安全知識，並聯合鄰近學校及社區志工成立導護睦鄰專案，形成安全防線；學校也透過藝文展覽與主題書展，將交通安全教育與跨領域學習結合，讓交通安全理念深入學生心中。