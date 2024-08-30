酪梨擁有多種健康益處，但它們比其他水果更難儲存。有網紅建議，將新鮮酪梨浸入水中並存放在冰箱中可以保持新鮮數週。然而，一名研究食品領域的化學工程師建議大家不要嘗試這種方法，因為有可能增加食物中毒的風險。

《焦點》（The Focus）網站報導，儘管有抖音網紅聲稱，將新鮮酪梨浸入水中並放在冰箱內，可以「永遠」保持新鮮，但其實這種方式並不安全。一名研究食品領域化學工程師埃琳阿卡（Erin Aka）建議，不要嘗試這樣做，因為酪梨外皮可能會有沙門氏桿菌或李斯特菌，若把酪梨長時間浸泡在水裡，那些水可能會成為細菌繁殖的溫床。

而酪梨長時間泡水，可能會導致細菌進入水果的果肉之中，因此埃琳阿卡提供了更安全的方案，她建議就直接把酪梨放在冰箱中就好，可以多幾天保鮮期，一旦要食用，將酪梨放在水下沖洗，用刷子清潔，拿乾淨的紙巾、布擦乾，才能去除表皮上的細菌。

埃琳阿卡是一名化學工程師，擁有明尼蘇達大學學士學位，在傳統食品行業和有機天然食品領域擁有超過14年的經驗，她利用社群平台破除飲食相關的奇怪迷思，但不提供醫療建議。