歐洲大陸是世界平均海拔最低的一個洲，僅有300m。由於地球暖化造成海平面上升，某一些海拔較低的島嶼或陸地因洪水氾濫，已經開始出現結構性損壞的現象。像是土耳其及希臘愛琴海等地區，過去曾是希臘與羅馬文化的孕育之地，更是形塑西方世界的文化推手，文化底蘊相當濃厚，如今面臨淹沒的巨大風險，令各界譁然。

研究顯示，直至本世紀末的海平面上升，有超過一半的土耳其、希臘海岸線歷史遺址，將面臨沉入水下的危機。其中，希臘愛琴海歷史遺跡更有超過3分之1受到海平面上升的威脅。

杜姆盧珀納爾大學城市和區域規劃系的地球科學家Enes Zengin，根據全球及當地海平面上升狀況進行預測，發現未來50年內，海岸線上的147個考古遺址，包括城堡、要塞、塔樓、橋樑、墓地或廢墟，再分析464個細部地點後，有34個地點被定調處於「極高」風險；19個地點被認為是「高」風險；27個地點則存在「中等」風險。

其中，土耳其最瀕危的遺址是古城克尼多斯、考諾斯古城，以及伊茲密爾省的古港城市埃萊亞，即使海平面僅上升1公尺，這些遺址就可能泡在水裡。若是氣候狀況不佳，導致海平面上升3公尺，就會使以弗所港、米利都、庫薩達斯城堡、奧林波斯古城、帕塔拉古城等遺跡被淹沒。

所以為了保護人類的文化遺產，地球科學家Enes Zengin表示，應該盡快對這些瀕危遺產進行研究，另一方面必須盡快採取減碳行動，減輕自然災害的威脅，以免人類的寶貴資產沉入水底，造成文明損失。