30日是新學期開學日，苗栗縣長鍾東錦、陳美琦伉儷一早現身頭份市蟠桃國小攜手護送學生入校。（謝明俊攝）

30日是新學期開學日，苗栗縣長鍾東錦、陳美琦伉儷一早現身頭份市蟠桃國小攜手護送學生入校。（謝明俊攝）

30日正是新學期開學日，苗栗縣長鍾東錦、陳美琦伉儷30日穿著高中制服，現身頭份市蟠桃國小攜手護送學生入校，並歡迎小一新生入學。縣府教育處安排鍾東錦伉儷啟動全縣數位學生證，數位學生證除了具有悠遊卡、借書證的功能外，還有到校打卡，讓家長清楚掌握孩子到校動態，還可以透過整合app了解學生學習狀態，一卡多功能，鍾東錦並宣布明年將納入弱勢家庭孩子愛心餐費，讓孩子能夠飲食無虞。

30日是新學期開學日，苗栗縣長鍾東錦、陳美琦伉儷一早現身頭份市蟠桃國小迎接小一新生入學，並由鍾東錦為新生領讀童書。（謝明俊攝）

30日是新學期開學日，苗栗縣長鍾東錦、陳美琦伉儷一早現身頭份市蟠桃國小迎接小一新生入學。（謝明俊攝）

30日為國小開學日，苗栗縣警察局所屬5個分局全員出動，在各自轄區執行護童專案，全力疏導學校門口人車秩序，讓學童上學、放學安心。縣長鍾東錦、陳美琦伉儷一早身著高中制服，以交通導護志工身分現身在頭份市蟠桃國小，保護小朋友安全過馬路，並且感謝導護老師、警察一早執勤守護學生安全。

苗栗縣全部148所國中小學從30日起同步啟用數位學生證，由苗栗縣長鍾東錦、陳美琦伉儷共同啟動。（謝明俊攝）。

苗栗縣全部148所國中小學從30日起同步啟用數位學生證，家長可以透過整合APP了解孩子在校學習狀況。（謝明俊攝）

30日是新學期開學日，苗栗縣長鍾東錦、陳美琦伉儷一早現身頭份市蟠桃國小迎接小一新生入學，體驗為新生安排的互動遊戲。（謝明俊攝）

去年，苗栗縣政府選定21所國小試辦數位學生證，成效非常好，鍾東錦決定從本學期開始，在全縣國中、小學開始全面推行，數位學生證是整合悠遊卡、書香苗栗卡及學生證等3大功能於一卡，學生除了搭車時可以當成悠遊卡使用外，也可以數位學生證直接到全縣各公共圖書館借閱書籍，最重要的功能就是隨時讓家長掌握孩子上學行蹤，以確保安全。

教育處長葉芯慧解說數位學生證功能，學生在上學進入教室前要在感應器刷卡，家長立即可從整合式APP傳來訊息得悉孩子安全抵校，家長並可以隨時透過APP內各式功能，了解孩子學習成效、學校各類訊息、甚至臨時請假都可以利用APP來完成。鍾東錦伉儷並以穿越回到過去扮成高中生，攜手啟動數位學生證。

接著，鍾東錦伉儷並共同迎接今年入學的一年級新生們，除了由鍾東錦領讀童書「爸爸開學第一天」並帶著小一新生們通過聰慧門，希望全體小一新生能夠在校快樂學習成長。