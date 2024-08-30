泰國搖滾樂團Tilly Birds由主唱Anuroth Ketlekha（Third）、吉他手Nutdanai Chuchat（Billy）以及鼓手Thuwanon Tantiwattanaworakul（Milo）組成，昨（29日）晚在新莊Zepp New Taipei舉行首次台灣專場演唱會，距上次訪台僅半年時間，他們相當難忘台灣觀眾的熱情，這次特別帶來全新歌單，吸超過800粉絲到場支持，把8月最後一個星期四的夜晚染上滿滿泰搖獨特氛圍。

演唱會以多變燈光搭配吉他手Billy激昂的電吉他、鼓手Milo熱力的鼓聲、以及主唱Third跨音域極富情感的嗓音，讓粉絲相當投入地跟著舞動與高聲合唱，Third兩度用中文高喊「我們愛你們」，最後在觀眾熱情的安可聲中，再度返回舞台，臨時追加演唱2首歌曲，總計共獻唱24首歌曲，演出150分鐘，可以說泰星演唱會中曲目與演出長度之最，並透露一定很快會再來台開唱，極度寵粉。

Tilly Birds與全場粉絲大合照。（B'in Live Entertainment提供）

Tilly Birds的演唱會在黑暗中以強烈的吉他與鼓聲，加上配合鼓點的白色閃爍光束，以強烈的聽覺與視覺變化，緩緩將氣氛帶向頂峰，一開場便祭出收錄於BL劇《Only Friends》原聲帶中的〈I'm Not Boring, You're Just Bored〉引爆全場的熱情歡呼，接著唱到〈Bangkok Winter〉多才多藝的鼓手Milo大展饒舌功力，也帶來最新英文單曲〈White Pills〉，一連串的搖滾嗨歌，讓粉絲陷入瘋狂，三名團員對粉絲的熱情讚不絕口，直言「今天的觀眾真的很棒」。

觀眾隨著輕快節奏的〈Worth The Wait〉、〈Can’t Have It All〉、〈It’s Not You, It’s Me〉舞動，接著以一系列抒情慢歌〈Unspoken〉等讓歌迷沈浸在主唱3rd的深情歌聲中，再由〈Like A Dead Man〉重搖滾掀起下半場高潮，把氣氛再度推到高點，最後Tilly Birds獻唱三大失戀金曲〈Same Page？〉、〈Just Being Friendly〉、〈Until Then〉，把現場變成大型KTV，全場觀眾齊聲合唱，讓主唱不禁再度用中文對粉絲表白，說出「我們愛你們」，並承諾一定會很快再回到台灣開唱。

演出結束後，粉絲遲遲不願散場，在大家熱情安可下，Tilly Birds驚喜重返舞台，唱好唱滿，臨時追加演唱2首歌〈Drink Don't Think〉、〈On My Shoulder〉，粉絲也在最後一首歌全場舉起手機燈，用燈海為今天的演唱會畫下完美句點。

對台灣食物很有愛的Tilly Birds，這次來台不僅喝了珍珠奶茶，也對「義美小泡芙」愛不釋手，更嘗試了胖老爹炸雞與台式肉骨茶泡麵，預計今天離台的他們，也表示會把握剩下短暫的時間探索更多美食。接下來，Tilly Birds預計推出他們首張英文專輯，也希望明年可以再來台演出。