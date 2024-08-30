儘管跨聯盟籃球邀請賽還要在基隆市立體育館打到31日才告落幕，菲律賓大學30日仍以130比54輕鬆血洗泰國曼谷大學，以6戰全勝、平均勝分高達30.5分提前宣告搶下跨聯盟賽冠軍，接下來他們還剩31日下午1點跟台灣銀行的比賽要打。

菲律賓大學在今年跨聯盟賽表現超強勢，除了今天以76分的誇張差距痛宰曼谷大學，還分別以35、39分懸殊差距擊潰菁英潛培隊、TPBL聯隊，唯一算是比較能夠跟他們對抗的球隊是台啤，但台啤29日也以65比72敗下陣來，只能說菲律賓大學這次實力太過堅強。