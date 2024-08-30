民眾在買房的過程中，除了擔心買貴之外，也害怕遇到房仲不誠實告知房屋狀況，甚至跟投機客合作，買到用廉價裝潢掩蓋屋況瑕疵的房子，花了大錢還要重新修繕。永慶房屋的孫嘉吟經紀人，就以「先誠實再成交」的態度，向購屋民眾說明房屋屋況和瑕疵，也主動分享房市投機客的手法，幫助消費者做出最適合自己的購屋判斷。

最終孫嘉吟經紀人不僅幫助客戶買到理想中的房子，他的誠實服務更獲得了客戶的公開讚賞！孫嘉吟表示，買賣房屋是人生大事，一定要多諮詢不同的房仲業者，並且選擇誠實的房仲為自己服務，才能保障自身權益不受損！

永慶房屋誠實服務 提醒客戶買屋風險

在永和區服務的孫嘉吟經紀人回憶，今年年初時接待一組年輕客戶，想要在大台北地區安家立業，希望幫忙尋找適合的房子。在服務的過程中，這位年輕的客戶不時主動分享一些裝潢漂亮的住宅，請教孫嘉吟經紀人的意見。

但是孫嘉吟馬上看出問題，這些裝潢漂亮的房子，有許多是屋主購入不滿一年，馬上又拿出來賣的物件。「屋主簡易裝潢後，卻不到一年就拿出來轉賣，這類型的房屋有高機率是投機客想要低買高賣賺差價的物件。」孫嘉吟經紀人表示，「風險更大的是，這些裝潢看似漂亮，卻很有可能是投機客為了要掩蓋原始的屋況瑕疵所做的廉價裝潢。裝潢底下有沒有漏水、鋼筋外露等問題，很難看得出來，客戶的風險因此非常大。」孫嘉吟也指出，這類型短期成交又轉售的投機客物件，永慶房屋是不會承接服務的。

因此，孫嘉吟經紀人主動提醒客戶其中的風險，更針對這些物件製作簡報，讓客戶充分掌握這些物件前一手取得的價格、現在的開價、以及屋主購入後在短時間內又拿出來轉售的情況。客戶此時才驚覺，原來光鮮亮麗的房屋下面，不僅潛藏著屋況瑕疵風險，價格更可能超出行情許多！也因為孫嘉吟的誠實和主動，讓客戶印象相當深刻，雖然客戶起初委託相當多名房仲服務，但最後則全權委由孫嘉吟協助找房。

用廉價裝潢掩蓋屋況瑕疵 消費者高價買房還要維修

最後，孫嘉吟根據客戶的需求，在永和區找到一間老房子，雖然屋況老舊、還有壁癌狀況，但是老房子距離捷運不遠、公設比低、巷弄又安靜，完全符合客戶需求。賞屋的過程中，孫嘉吟也誠實揭露房屋的瑕疵，並提供修整建議。雖然屋況有所瑕疵，但是客戶非常滿意房屋的空間和地點，最後成功購入房屋，開啟在新北市生根的幸福人生。

客戶也分享，身為買房小白的他們，過程中委託很多品牌的房仲業者為自己服務，但只有孫嘉吟主動且誠實揭露房屋的各種細節，也誠實告知各種風險、並提供專業建議，不僅讓他們非常安心、也從孫嘉吟的分享中，獲得更多專業知識，進而能夠辨別哪些房仲的服務誠實，哪些則否。

孫嘉吟經紀人分享，雖然台灣房地產市場越來越透明、公平，但市場上仍有部分房仲與投機客聯手，由投機客先購入具有瑕疵的房屋，並用廉價裝潢掩蓋，旋即轉手出售。在銷售過程中，房仲刻意隱瞞屋主取得的價格、以及取得時間，讓下一手的買方不僅以高於市場行情的價格購入，還蒙受屋況瑕疵的風險，可能還要花大筆金錢進行修繕。孫嘉吟提醒，若要有效降低買房的風險，最好的方式就是諮詢多家房仲業者，並從中選出誠實的房仲業者為自己服務，才有保障。