會計研究發展基金會董事長王怡心（左一）、永續準則委員會主任委員鄭丁旺（中）及臺灣財務報導準則委員會主任委員（右一）合影。（會計研究發展基金會提供）

臺灣財務報導準則委員會與永續準則委員會第一次聯席會議中討論兩會之未來合作方向。（會計研究發展基金會提供）

臺灣財務報導準則委員會與永續準則委員會第一次聯席會議中討論會計準則及永續準則間之用語一致性。（會計研究發展基金會提供）

會計研究發展基金會29日舉行「臺灣財務報導準則委員會」與「永續準則委員會」第一次聯席會議，會研基金會董事長王怡心表示，國際永續準則理事會（ISSB）已發布IFRS永續揭露準則第S1及S2號，且國際會計準則理事會（IASB）與國際永續準則理事會（ISSB）已開始合作，致力於提升會計準則與永續揭露準則間之連結性。

王怡心說，「2024 ESG高峰會：淨零全方位 永續大未來」將於9月18日盛大舉行，內容含括IFRS、審計與確信、評價、XBRL等四大專業準則之趨勢，以及永續政策與法規、ESG評價、永續金融、ESG實踐、資通安全、內部控制及循環經濟等重要永續議題，歡迎專家學者以及企業和社會人士一同參與。

永續準則委員會主任委員鄭丁旺提到，會研基金會「永續準則委員會」成立已滿一年，召開了逾百次的會議；於審議永續揭露準則的過程中，持續注意翻譯之用語是否與會計準則之用語一致。此外，ISSB強調單一重大性，即財務重大性，其注重的是ESG對公司的財務影響。

鄭丁旺指出，國際永續揭露準則強調的是揭露，其需與財務報表一同審視才可稱為完整。

臺灣財務報導準則委員會主任委員劉啟群表示，永續揭露準則接軌的挑戰性不亞於2013年台灣接軌IFRS。現今有許多學者研究如何運用永續相關資訊於市場中，例如研究結果顯示碳排風險會對公司之現金流量產生影響。

最後，金管會證券期貨局組長林秀美表示，金管會十分重視此次會研基金會的兩個委員會聯席會議，期待兩會良好之合作能促進我國企業一致地適用國際財務報導準則會計準則及國際財務報導準則永續揭露準則。

「臺灣財務報導準則委員會」與「永續準則委員會」第一次聯席會議，共21名委員以及本會研究員共同參與研討交流活動。

王怡心表示，2025年8月25至27日三天於南港展覽館二館，舉辦「2025 ESG高峰會暨會計研究月刊40周年慶祝大會」，規劃邀請國內外學者專家蒞臨作專題演講和座談，會邀請IASB及ISSB理事們來台交流，以使國際各會計專業機構更了解我國推動採用國際會計相關準則之情況，並提升我國在國際資本市場之影響力。