協助毒品成癮者擺脫毒品，重新擁有美好人生，並減少社會治安威脅，衛生福利部心健司多年來積極推動「整合性藥癮醫療中心」，強化台灣藥癮醫療與專業處遇服務資源，並已展現優異成果。30日在高雄市立凱旋醫院舉辦整合性藥癮醫療示範中心聯合論壇暨交流會，促進北區、南區藥癮醫療示範中心及成癮相關戒治機構與專家學者標竿學習、經驗交流的機會。

由高雄市立凱旋醫院主辦，衛福部桃園療養院、衛福部嘉南療養所協辦的「113年整合性藥癮醫療示範中心聯合專業實務論壇暨交流討論會」，於今（30）日在高雄凱旋醫院3樓凱旋廳盛大舉行，祈能透過專題演講、研究發表、綜合論壇、經驗分享與交流，提升相關人員專業知識及實務能力，並建立互動合作平台，持續深化藥癮治療服務品質。

本次活動以「匯聚專業、共創奇蹟．三院攜手、療癒無界」為主題，邀請衛福部心健司副司長鄭淑心、高雄市衛生局副局長王小星、毒防局局長林瑩蓉、台南市政府衛生局副局長林碧芬、高雄市立凱旋醫院院長周煌智、衛福部桃園療養院副院長李俊宏、嘉南療養院院長吳文正，共同啟動開幕儀式，三院攜手匯聚專業能量，創造生命的希望，助藥癮個案重現新生。

活動更邀請國衛院副院長陳為堅從「國際宏觀」角度及台師大教授李思賢以「微觀聚焦」各院計畫來進行專題演講；另有高雄凱旋醫院成癮防治科醫師邱緻翔發表「正念結合神經回饋治療在物質使用障礙患者的相關因素：一項多中心研究」、凱旋醫院成癮防治科主任吳泓機分享「藥癮醫療示範中心促進合作、聯繫及曝光與推廣關鍵策略併治療成效-以高雄市立凱旋醫院為例」、桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻分享「藥癮醫療示範中心治療模式演進及成效-以衛生福利部桃園療養院為例」、嘉南療養院助理研究員柯政宏發表「整合性戒癮治療模式：多元全人照護的挑戰與展望」，最後更進行綜合論壇與交流，讓與會者進行深度交流。

凱旋醫院院長周煌智表示，藥癮治療是一條長遠的路，呼籲社會各界及青少年切勿輕易嘗試毒品，而毀掉了人生的大好前程。即使已經染毒，也要趕緊尋求正規醫療途徑，「整合性藥癮醫療示範中心」不僅整合了醫師、藥師、護理師、職能治療師、心理師、社工師等，提供全方位的輔導及治療，更全省串連提供醫療服務，只要有毅力、有決心，「整合性藥癮醫療示範中心」將做您最佳靠山，能全力協助您擺脫毒品威脅，重拾美好的人生。

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