民眾黨主席柯文哲，於台北市長任內期間捲入京華城弊案，檢廉今（30）日上午兵分多路前往其住處、辦公室等地執行搜索，稍早前將陳佩琪列為證人請回廉政署協助調查。由於「館長」陳之漢曾經在直播放話，稱柯文哲若被搜索、帶回，他將帶人包圍地檢；對此，轄區警方不敢大意，下午隨即在北檢外架設2層圍欄，間隔至少1公尺，以防有心民眾聚集滋事。

有網友挖出館長今年5月19日的直播片段，並與黃珊珊談及柯文哲市長任內弊案，而黃珊珊更假設情境：「如果他們用一招，像對付高虹安這樣亂給你，叫檢察官去給你搜索、把柯文哲帶回去（北檢）……」

對此，館長暴怒開嗆，並喊話絕對力挺柯文哲，「這樣我人就包圍地檢，我馬上就是跟……我現在人就在地檢！所有人都給我站出來！你給我試試看阿！」

現場畫面。（圖 / 民眾提供）

為了避免有心民眾前往地檢署滋事，分局長張嘉煌收到情資後，立刻指示要求同仁在北檢外架設2層圍欄，間隔至少1公尺，進行預防性安全措施。