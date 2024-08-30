罕見的台灣特有亞種二級保育類食蟹獴在台南市官田區新中民宅偷吃雞蛋，農業局有意誘捕，台灣野鳥保育協會人員今與屋主溝通達成共識，將讓食蟹獴自由活動，婉謝農業局設誘捕籠，共同護育食蟹獴。

新竹地區一家農場善待二級保育類食蟹獴，食蟹獴成了農場的活招牌，吸引許多保育人士遠距離觀察拍照。（民眾提供／寶智華台南傳真）

新中地區胡姓居民飼養的土雞蛋近日頻頻被偷吃，守候多日後，終於拍到4隻特有亞種二級保育類食蟹獴幼仔，懷疑是成年食蟹獴為了養育幼仔，才接近民宅覓食。

動保團體遠距離拍攝捕捉食蟹獴的畫面。（民眾提供／寶智華台南傳真）

台南胡姓民眾拍攝到4隻食蟹獴幼仔，讓台灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷驚豔不已。（民眾提供／寶智華台南傳真）

胡姓民眾向市府農業局反映後，農業局昨日表示將派員設誘捕籠，捕捉後帶往深山野放。

台灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷表示，食蟹獴非常少見，分布於低海拔淺山且有溪水的地區，屬於雜食性，她今年2月獲悉新竹一家農場有食蟹獴出沒，場主相當友善，讓食蟹獴自由覓食活動，她還專程前往拍照，看到食蟹獴的當下，她的心情相當激動，此後至今就沒再看過食蟹獴的蹤影，沒想到竟然在台南又出現，而且還是4隻幼仔。

黃蜀婷說，當獲悉農業局有意設誘捕籠捕捉食蟹獴時，她心急如焚，因為誘捕過程一定會驚擾到食蟹獴，而野生動物被捕捉後，很可能因恐懼壓力而猝死，再加上食蟹獴必須生活在有溪水的低海拔地區，若農業局帶往深山野放，很可能造成食蟹獴死亡，所以急著想找胡姓屋主溝通，希望完善護育食蟹獴。

黃蜀婷透過朋友轉介，發現和胡姓民眾原來是臉書好友，而且胡姓民眾也是愛鳥人士，心喜不已，30日中午連忙和胡姓民眾連絡溝通，強調稀有的食蟹獴能出現在家中，其實是屋主難得的福氣。

屋主也認同黃蜀婷的觀念，表示幾個雞蛋只是些微損失，卻能養活保育類動物，將婉謝農業局人員到宅裝設誘捕籠，讓食蟹獴能繼續在當地自由活動，不受打擾。