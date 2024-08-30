總統府今公布新任司法院正副院長及大法官提名人，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤回應，這是一份比好更好的名單，亮眼也有驚喜，踐行性別平等，提名首位女性司法院長人選，如本次提名名單皆順利通過，全體大法官將達到性別平衡。

吳思瑤指出，這次的提名超越黨派，人選中更不乏有曾對民進黨執政提出諍言的學者，足見賴總統胸襟，更顯見在野黨攻擊「綠營提的大法官就是綠的」並不存在，是不尊重司法權的荒謬評價。

吳思瑤說，提名還彰顯憲法精神迎向更進步性的價值，正視司法須回應社會發展所遇新時代新挑戰，院長被提名人張文貞所提出的司法新使命，快速變動的科技產業、複雜的社會政治、威權再興對民主憲政的威脅、區域和平與安全，以及影響人類生存條件的氣候變遷等，都足見未來大法官組成極具多元、進步、創新觀點。

吳思瑤表示，相信此一名單將能獲得社會正向肯定，也期待立院捐棄政治意識形態，讓司法回歸專業，進行理性專業審查，支持此一名單如期順利通過。

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