民眾黨主席柯文哲昨天(29日)才針對政治獻金假帳風暴，以及動支4300萬選舉補助款購置商辦等爭議召開記者會，除了鞠躬道歉，也決定向黨部請假三個月、主動自請調查期望能夠因此止血。沒想到，被視為最致命的一拳，也就是京華城案緊接著來襲，隨著檢方聲押禁見沈慶京、應曉薇與助理吳順民等相關人獲准後，一早柯文哲台北市的住家和辦公室也遭搜索並約談。

從政治獻金的假帳事件和拿選舉補助款去給自己添購商辦來看，柯文哲除了被蓋上無能和貪婪的印記之外，後續的危機處理更看不到一個國家領導人的模樣，對於一個自誇最像故總統蔣經國的政黨領袖，更凸顯的是無知而不自知。然而，這些都是只能算是皮肉傷，但對於向來喜歡「唱高調」的柯文哲，雖已是不可承受之重，如今京華城案情再向上發展，對柯文哲和民眾黨是傷筋動骨，面對的恐將是團滅危機。

柯文哲喊出「垃圾不分藍綠」、「推倒藍綠高牆」，著實因此號召不滿國、民兩黨、對政治失望的中間選民，掀起一股「阿北旋風」；而這也是繼2000年大選，前台灣省長宋楚瑜之後，成功凝聚第三勢力，並被認為和總統大位最接近的一次。即便2024年大選柯文哲在敗下陣來，但也拿下近370萬張總統和26.5%的政黨票，糧草豐沛的民眾黨2028 動向因此備受關注，而藍白怎麼合？盧柯配不配?也一直是政壇熱議話題。

儘管爭議連環爆，京華城案涉及的是政治人物最基本的操守底線，更有刑責的問題，同時也被認為凶多吉少；但即便無罪推定，柯文哲在政治獻金和選舉補助款的運用上，已經輸光過去積累的人設籌碼，尤其一句「思慮不周」，更讓支持者看破手腳，身為一個政黨領導人，在如此初階的財務與人事管理的測試都搞得一塌糊塗，還剩下多少小草願意把自己和國家的未來托付給他？