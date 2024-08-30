輝達第3季營收預測未達高標，衝擊29日股價下挫近6.4%，《經濟學人》撰文指出，輝達創造的榮景背後，其實潛藏著兩個矛盾，而且與台積電有關。

報導指出，輝達第一個矛盾是設計晶片但不生產晶片，生產晶片的工作都落在台積電手中，輝達很可能在明年超越蘋果，成為台積電的最大客戶。但是兩家公司的產品週期卻出現分歧，台積電必須瘋狂擴產，才有機會滿足輝達每年推一款改良晶片的計畫，最近輝達Blackwell晶片出貨爆出延遲，恐怕是兩家公司步調無法一致的早期徵兆。

輝達對台積電的依賴也突顯出第2個矛盾，因為晶片生產的數量與效率都操控在台積電手上，輝達要滿足投資者對銷售額的高度預期，方法就是提高價格。像是Blackwell晶片的價格，又比上一代晶片高出20～25％，但高價產品卻引發客戶對成本的擔憂。

幾乎每家科技大廠都在投資自家的晶片設計，包括亞馬遜、谷歌、Meta、微軟和特斯拉等公司，將使輝達的發展面臨挑戰。

加上美國禁止大陸科技巨頭採購輝達的頂級設備，以及生成式AI的成本太高等問題，若無法得到有效解決，都不利輝達的表現。

之後輝達可能將面臨兩難，1是降低價格促進營收成長，2是保持高價格維持高利潤，輝達榮景能持續多久，仍有待觀察。