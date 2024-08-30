針對民眾黨主席柯文哲住處30日遭檢廉搜索，民眾黨發表聲明，要求檢廉「勿逾越偵查必要範圍」，台北地檢署今下午回應，檢方是依法向法院聲請核發搜索票，罪名為圖利罪，柯文哲在搜索過程沒有抗拒，並願配合檢廉到案接受詢問。

北檢表示，今天沒有拘提柯文哲等被告，未有拘束人身自由情事，檢方是依據正當法律程序，依法實施偵查作為，並嚴守偵查不公開作業辦法相關規定，絕無民眾黨聲明所稱逾越偵查必要範圍之情事。

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