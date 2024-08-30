45歲李蒨蓉2004年奉子成婚嫁給富商李德立，兩人婚後育有兩子，先前疫情期間，李蒨蓉發長文曝全家人當時被關在家裡容易吵架，她與李德立吵到一度想離婚，幸好後來和好。今(30日)李蒨蓉再透露，某次她帶小鮮肉去吃常吃的日本料理，老闆娘反應異常冷漠，以為她出軌了。

李蒨蓉稍早發文說，某年她的同父異母弟弟回台灣，她為了招待對方就帶他去吃無菜單的日本料理，但不知道為何當天餐廳氣氛詭異，她回憶跟老闆娘熟識多年，過去見面對方就會熱情打招呼，唯獨那天老闆娘相當冷淡，像認不出她一樣，她想想驚覺不對，就趕快請老闆娘過來。

李蒨蓉20年前奉子成婚嫁給李德立。（圖／中時資料照）

李蒨蓉見當時「空氣中好像存在著某種誤會」，便跟老闆娘說這是她住在美國的弟弟，因為同父異母所以長得不像。老闆娘聽聞後鬆一口氣，笑說：「哎呦，妳早講嘛！我們還以為是妳的誰！我們這邊常常有客人帶『好朋友』來，我們都要很小心服務～」，並指這家餐廳平時有很多名人客人，為了避免帶給顧客麻煩，都很上道的不敢多說話，言下之意是老闆娘誤以為看到什麼「不能說的秘密」。

最後李蒨蓉說，結婚20年她已經變得大器，如果撞見老公在夜店牽女生手，她不會當場發飆，頂多酸言酸語猛虧，而李德立也給她很多自由，放心讓她一個人單獨跟異性吃飯。李蒨蓉也認為，夫妻關係的基礎要建在互信而不是互相懷疑、控制下，才能走得長久，「祝福每對夫妻，都能在優質健康的愛情中，得著令人自在的安全感」。